انت الأن تتابع خبر السعودية تعلن عن إستضافة كأس السوبر الإيطالي للمرة الخامسة في تاريخها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الرياضة السعودية عن إستضافة المملكة لبطولة كأس السوبر السعودي للمرة الخامسة في تاريخ المملكة،وتقام هذه المرة في العاصمة السعودية الرياض في الفترة من ٢ إلى ٦ يناير ٢٠٢٥.

ويشارك في البطولة ٤ أندية هم إنتر ميلان بطل الدوري الإيطالي وإيه سي ميلان وصيف الدوري ويوفنتوس بطل كأس إيطاليا وأتلانتا وصيف الكأس.

ومن الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية قد استضافت ٤ نسخ سابقة لهذه البطولة،كانت الأولي في عام ٢٠١٨ في مدينة جدة وتوج باللقب وقتها نادي يوفنتوس بعد فوزه على نادي إيه سي ميلان،وبعد ذلك أقيمت النسخة الثانية في عام ٢٠١٩ في مدينة الرياض وتمكن لاتسيو من تحقيق اللقب بعد الفوز على يوفنتوس،أما النسخة الثالثة فكانت في عام ٢٠٢٢ وتمكن فريق انتر ميلان من إحراز اللقب عقب تغلبه على غريمة التقليدي نادي إيه سي ميلان،والنسخة الرابعة كانت في مطلع العام الحالي وتمكن إنتر ميلان من الفوز باللقب على حساب نادي نابولي.

ويعد فريق يوفنتوس هو أكثر الفرق تتويجاً بلقب كأس السوبر الإيطالي بعد تحقيقه في ٩ مرات ويأتي خلفه نادي إنتر ميلان برصيد ٨ ألقاب،ثم نادي إيه سي ميلان برصيد ٧ ألقاب،وبعد ذلك لاتسيو برصيد ٥ ألقاب،ثم روما ونابولي بلقبين لكل فريق.