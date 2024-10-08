انت الأن تتابع خبر السعودية تطلق تحذيرات خطيرة لكل من يمتلك كاميرات مراقبة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية خلال الأيام القليلة الماضية، عن فرض غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال على كل من يقوم بنشر مقاطع كاميرات المراقبة دون الحصول على موافقة الجهات المختصة في جميع انحاء المملكة .

وجاء هذا القرار في إطار الجهود الرامية إلى حماية خصوصية الأفراد ومنع إساءة استخدام كاميرات المراقبة واستغلالها من قبل البعض بقصد أو بدون .

كما يشمل هذا القرار مخالفة نشر مقاطع كاميرات المراقبة في وسائل التواصل الاجتماعي أو أي منصات أخرى.

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