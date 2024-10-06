نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مطار الملك سلمان الدولي يشارك في معرض ومؤتمر روتس وورلد 2024 في مملكة البحرين في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلن مطار الملك سلمان الدولي عن مشاركته للمرة الأولى كجزء من مشاركة المطارات السعودية تحت شعار "السعودية ملتقى العالم" في معرض ومؤتمر روتس وورلد 2024 الذي انطلقت أعماله اليوم، في مملكة البحرين، حيث يسلّط الضوء على مطار الملك سلمان الدولي والمتوقّع أن يصبح أحد أكبر المطارات في العالم، ومركزًا للتميز في مجال الطيران الذي يجعل الرياض وجهة عالمية للنقل والتجارة والسياحة.

وتمثل مشاركة مطار الملك سلمان الدولي في معرض ومؤتمر روتس وورلد 2024 خطوة مهمة، حيث يسعى إلى استعراض العناصر الرئيسة في خطته الإستراتيجية على الشركاء الذين يتبنون ذات الطموح للارتقاء بمستوى قطاع الطيران في المملكة العربية السعودية، وتصميم المطار الذي يعكس الهوية الفريدة لمدينة الرياض وإرثها الثقافي الغني، ويعزز آفاق التعاون مع قادة قطاع الطيران والمستثمرين المحتملين والشركاء في القطاع، ليؤكد خلال المشاركة التزامه بأن يُرسي مطار الملك سلمان الدولي معيارًا عالميًا جديدًا لعمليات المطارات المستقبلية.

يذكر أن مطار الملك سلمان الدولي يمتد على مساحة 57 كيلومترًا مربعًا ويضم 6 مدارج متوازية، مما يجعله وجهة استثنائية قادرة على استيعاب 100 مليون مسافر ومليوني طن من الشحن سنويًا بحلول عام 2030، كما يهدف المطار من خلال مرافقه الحديثة والمستدامة إلى توفير تجربة سفر سلسة وفريدة، مما يسهم في إعادة تعريف مفهوم السفر الجوي في المنطقة، والإسهام بشكل رئيسي لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الطموحة