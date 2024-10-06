نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الجيومكانية" تنظم برنامجًا تدريبيًا في القانون الدولي للبحار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنظم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية بالشراكة مع شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار التابع للأمم المتحدة، من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في مقر الجيومكانية الرئيس بمدينة الرياض اليوم، برنامجًا تدريبيًا لأكثر من 50 متدربًا ومتدربة من مختلف الجهات الحكومية، ولمدة 3 أسابيع.

ويشارك في البرنامج مستشارون وقانونيون ومحكمون وأكاديميون من شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار بالأمم المتحدة، والمحكمة الدولية لقانون البحار، إضافة لمحكمة العدل الدولية، والمحكمة الدائمة للتحكيم.

ويهدف البرنامج التدريبي إلى فهم النظام القانوني والمؤسسي للبحار والمحيطات، وتطبيق اتفاقية القانون الدولي للبحار والحدود البحرية، وتقسيمات المناطق البحرية، كما تشمل أهداف البرنامج آلية التفاوض وكيفية تسوية المنازعات في القوانين البحرية، وصياغة الاتفاقيات، ومعرفة أطر حوكمة المحيطات والمعلومات المرتبطة بها.

وتأتي هذه الخطوة انطلاقًا من مهام الجيومكانية المناطة بها واستشعارًا لمسؤوليتها في بناء وتطوير القدرات الوطنية في قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير المتعلّق بأعماله في المملكة، بالتعاون مع الجامعات والمعاهد والجهات المتخصصة ذات العلاقة