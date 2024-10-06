نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شراكة إستراتيجية بين شركة حرف السعودية والشركة السعودية للقهوة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - وقّعت شركة حرف السعودية والشركة السعودية للقهوة اليوم، اتفاقية تعاون إستراتيجية تهدف إلى إحياء الحرف التقليدية وتعزيز مكانة القهوة في المشهد الثقافي والاقتصادي للمملكة.

وتأتي هذه الشراكة لتفتح آفاقًا جديدة أمام الحرفيين السعوديين، حيث سيتم عرض إبداعاتهم الفنية الأصيلة في جازين مقهى ومركز التجربة بحي السفارات في العاصمة الرياض، ليكونا ملتقى للذواقة ومحبي الأصالة، ومنصة حيوية تجمع بين عراقة الحرف اليدوية وفن تحضير القهوة السعودية.

وتمثل هذه الشراكة خطوة نحو تمكين الحرفيين السعوديين وفتح آفاق جديدة لإبداعاتهم، وتقديم منتجات حرفية سعودية تجمع بين الأصالة والجودة العالية، صُممت ونُفذت بأيادٍ سعودية ماهرة لتروي قصة تراثنا العريق بلغة العصر.

ومن خلال هذا التعاون سيتمكن الحرفيون والمبدعون السعوديون من فتح قنوات جديدة لتسويق منتجاتهم، وإيصال إبداعاتهم إلى شريحة أوسع من المجتمع المحلي والزوار.

يذكر أن هذه الشراكة ستتيح للزوار فرصة فريدة لاستكشاف الثراء الثقافي للمملكة من خلال تجربة متكاملة تجمع بين تذوق أجود أنواع القهوة، واقتناء قطع فنية حرفية تعكس الإرث الثقافي الغني للمملكة