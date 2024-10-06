نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكتب التربية العربي لدول الخليج يعقد ندوة دولية بمناسبة اليوم العالمي للمعلم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نظّم مكتب التربية العربي لدول الخليج ندوة دولية احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمعلم الذي يأتي تحت شعار " تقدير المعلمين: نحو عقد اجتماعي جديد للتعليم" بالتزامن مع الاحتفاء العالمي في 5 أكتوبر من كل عام، بحضور الأمين العام لجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، وعدد من الخبراء والتربويين والباحثين في مجالات التربية والتعليم، وبمشاركة مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، والمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي.

وتهدف الندوة إلى تقدير رسالة المعلمين والمعلمات والإشادة بدورهم في تعزيز القيم الوطنية والتربوية.

وأكد معالي المدير العام لمكتب التربية الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي أن جودةَ الأنظمةِ التعليميةِ في العالم تقاسُ بمستوى المعلم، فالمعلمُ هو أساسُ العمليةِ التعليميةِ وهو المنظمُ والميسرُ لها، وهو محورُ دورانها، والمحركُ الفعلي لمكوناتِها، لتتمكن من مواجهة التحديات العالمية الجديدة والانفجارِ المعرفي المتسارع.

وأوضح العاصمي أن التعليم المبتكر والرامي إلى تحقيقِ النتائج المتميزة يحتاجِ إلى معلم ٍمؤهلٍ ومبدعٍ ومبتكرٍ وذي همة عالية، مبينًا أن ذلك يرتبطُ بدعمِ المعلمين وتزويدهم بما يلزمهم للنجاحِ والإبداعِ والابتكارِ، وتوفيرَ تدريبٍ فعالٍ لهم، وظروفِ توظيف وعمل أفضل، للانطلاق نحو مرحلةِ التطلعِ واستشراف ِالمستقبلِ الواعدِ للتعليمِ وللمعلم.

وناقشت الندوة ثلاثة محاور اشتملت على محور "المعلمون وتشكيل مستقبل التعليم " ومحور "المعلمون صناع مستقبل التعليم "، ومحور "نحو عقدٍ اجتماعي جديد للتعليم ؛التقدير والمشاركة"، كما شارك في الندوة ستة معلمين فائزين بجوائز إقليمية ودولية تحدثوا حول تجاربهم في نيل الجوائز التقديرية، واختتمت فعالياتها بعدد من التوصيات