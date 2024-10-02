انت الأن تتابع خبر باقي كم يوم ؟.. التعليم السعودي يكشف عن موعد بداية الاختبارات في السعودية 1446 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة التعليم عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 1446هـ لطلاب وطالبات المراحل التعليمية الثلاث في المملكة العربية السعودية، حيث تعقد الامتحانات النهائية في نهاية كل فصل دراسي لقياس المستوى الدراسي للطلاب، وقد حدد المسؤولون في وزارة التعليم بالمملكة جدول الامتحانات قبل نهاية الفصل الدراسي.

وضعت وزارة التعليم السعودية

جدولاً رسمياً لمواعيد الامتحانات خلال الفصل الدراسي للطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية، حيث تبدأ الامتحانات في 5 يناير 1446 وتنتهي في 5 مايو 1446، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني في 17 أغسطس 1446 وتنتهي في 21 أغسطس 1446 ولامتحانات الفصل الدراسي الثالث التي تبدأ في 26 ديسمبر 1446 وتستمر حتى 1 يناير 1447.

التقويم الأكاديمي بعد مراجعة عام 1446

في المملكة العربية السعودية، تم نشر التقويم الأكاديمي لعام 1446، والذي جاء كالآتي:

نهاية الفصل الدراسي الأول: 1446هـ 5 جمادى الأولى 1446هـ، 7 نوفمبر 2024م.

بداية الفصل الدراسي الثاني: 15 جمادى الأولى، 17 نوفمبر 2024م.

نهاية الفصل الدراسي الثاني: 21 شعبان 1446هـ، 20 فبراير 2025م.

بداية الفصل الدراسي الثالث: 2 رمضان 1446هـ، 2 مارس 2025م.

نهاية الفصل الدراسي الثالث والعام الدراسي: 1 محرم (1447هـ)، 26 يونيو 2025م.

هل تعقد الامتحانات حضورياً؟

وفقًا لوزارة التعليم السعودية والتقويم الأكاديمي المنشور رسميًا، حيث تستمر الدراسة بشكل فردي على مدار ثلاثة فصول دراسية فإن الامتحانات تعقد أيضًا بشكل فردي وفي موعد محدد.

الإجازة القادمة للطلاب 1446