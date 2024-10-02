انت الأن تتابع خبر تفاصيل صرف راتبين لحساب المواطن في الدورة 83 - أكتوبر 2024 - توضيحات وزارة الموارد البشرية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحدث عدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية حالة من الجدل في الساعات الأخيرة حول صرف راتبين من حساب المواطن في الدورة 83 لشهر أكتوبر 2024، بمناسبة اليوم الوطني السعودي 94. وقد تساءل الكثير من مستفيدي حساب المواطن في المملكة عن صحة هذه الأنباء.

حقيقة صرف راتبين لحساب المواطن في أكتوبر 2024

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الأخبار المتداولة بشأن صرف راتبين لمستفيدي حساب المواطن في دفعة أكتوبر 2024 ليست صحيحة، وإنما هي مجرد شائعات تهدف إلى إثارة الجدل والبلبلة بين المواطنين.

وقد دعت الوزارة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء هذه الشائعات والتركيز على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. وأكدت الوزارة أنه يتم نشر أي مستجدات تتعلق براتب حساب المواطن ومواعيد الصرف عبر الحساب الرسمي للبرنامج على منصة إكس.

استعلام أهلية حساب المواطن 1446

في سياق متصل، أعلنت إدارة برنامج حساب المواطن عن صدور نتائج الأهلية للدفعة القادمة في أكتوبر 2024. وقد حثت المستفيدين على التحقق من أهليتهم للحصول على راتب حساب المواطن والدعم الشهري. وللقيام بذلك، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى البوابة الإلكترونية الرسمية لحساب المواطن.

التسجيل في حساب المستفيد باستخدام رقم الهوية الوطنية أو اسم المستخدم.

إدخال كلمة المرور الخاصة بالحساب.

تحديد قائمة نتائج أهلية حساب المواطن.

الضغط على خيار استعلام نتائج الأهلية.

إدخال البيانات المطلوبة بدقة.

الانتظار قليلًا حتى تظهر نتائج الأهلية على الشاشة، مع توضيح ما إذا كان المستفيد مؤهلًا للحصول على الدعم أم لا.

حاسبة حساب المواطن

للمعرفة حول قيمة الدعم المستحق من حساب المواطن، يمكن استخدام الحاسبة التقديرية عبر الخطوات التالية:

زيارة بوابة حساب المواطن الإلكترونية.

النقر على أيقونة الحاسبة التقديرية للدعم.

الإجابة على الأسئلة المطروحة وإدخال جميع البيانات المطلوبة بدقة.

النقر على زر "احسب".

ستظهر لك قيمة الدعم المستحق.