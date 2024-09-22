اتحاد الترايثلون السعودي ينظم بطولة "أكواثلون اليوم الوطني" بالخبر

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أحمد جودة - القاهرة -

احتفى الاتحاد السعودي للترايثلون في كورنيش الواجهة البحرية بمدينة الخبر اليوم، باليوم الوطني الـ 94، من خلال بطولة "أكواثلون اليوم الوطني" التي نظمها تحت شعار "نحلم ونحقق".

وشهدت البطولة التي خصصت لهذه المناسبة الوطنية مشاركة ما يقارب 280 مشاركًا ومشاركة من كلا الجنسين للفئات العمرية الكبار والشباب والأشبال، حيث قطعت فئة الكبار مسافة " 4 كم جريًا و500 متر سباحة و2 كم جريًا "، فيما قطعت فئة الشباب مسافة " 2 كم جريًا و300 متر سباحة و1 كم جريًا، أما فئة الأشبال فقطعت مسافة " 1 كم جريًا و200 متر سباحة و500 متر جريًا