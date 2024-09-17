انت الأن تتابع خبر أزمة في سعر الجنيه السوداني أمام الريال السعودي والعملات اليوم الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يواجه الجنيه السوداني أزمة كبيرة أمام العملات العربية والأجنبية في ظل الارتفاع المتزايد في سعر العملة الأجنبية،وعلى الرغم من إستقرار الأسعار في تعاملات اليوم إلا أن هناك تدهور كبير في الحالة الإقتصادية للبلاد مع التراجع في القوة الشرائية للمواطنين.

الوضع الحالي الإقتصادي

هناك تراجع كبير في الحالة الإقتصادية للبلاد هذه الفترة بسبب التأثر الكبير نتيجة الحرب التي قامت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع،وتسبب ذلك في الضغط الكبير على السوق،وهناك تنافس كبير بين السوق الرسمي والسوق الموازي للعملة من أجل توفير النقد الأجنبي لتغطية حاجة الصفقات.

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني

سجلت العملات الأجنبية ارتفاعاً كبيراً في تعاملات اليوم وكانت كالتالي:-

الدولار الأمريكي: ٢٨٠٠ جنيه سوداني.

٢٨٠٠ جنيه سوداني. اليورو: ٣٠٧٦.٤٢ جنيه سوداني.

٣٠٧٦.٤٢ جنيه سوداني. الجنيه الاسترليني: ٣٦٣٦.٣٦ جنيه سوداني.

أسعار العملات العربية مقابل الجنيه السوداني

سجلت العملات العربية أرقام مرتفعة مقابل الجنيه السوداني وكانت كالتالي:-

الريال السعودي: ٧٤٦.٦٦ جنيه سوداني.

٧٤٦.٦٦ جنيه سوداني. الدرهم الإماراتي: ٧٦٢.٩٤ جنيه سوداني.

٧٦٢.٩٤ جنيه سوداني. الريال القطري: ٧٦٥.٠٢ جنيه سوداني.

٧٦٥.٠٢ جنيه سوداني. الريال العماني: ٧٣٦٨.٤٢ جنيه سوداني.

٧٣٦٨.٤٢ جنيه سوداني. الدينار البحريني: ٧٣٦٨.٤٢ جنيه سوداني.

٧٣٦٨.٤٢ جنيه سوداني. الدينار الكويتي: ٩٠٣٢.٢٥ جنيه سوداني.

٩٠٣٢.٢٥ جنيه سوداني. الجنيه المصري: ٥٧.٨٩ جنيه سوداني.

وبعد عرض تلك الأسعار هذا يبين مدى الفارق الكبير بين العملة المحلية في السودان والعملات الخليجية مما يسبب ضغط كبير على الاقتصاد السوداني.

تحذيرات خبراء الإقتصاد

حذر خبراء الإقتصاد في السودان بأن إستمرار الأوضاع كما هي للسنة الثانية على التوالي وهذا يؤدي إلى تفاقم مشكلات كبيرة وهي:-

زيادة معدلات الفقر.

ارتفاع معدلات التضخم.

إنخفاض مستمر في قيمة الجنيه السوداني.

انتشار معدل الجرائم.

التوقعات الاقتصادية المستقبلية