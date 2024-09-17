تحديث رقم الآيبان في حساب المواطن 1446 لضمان استمرار صرف الدعم: كيفية الاستعلام عن الأهلية

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رياض - احمد صلاح - في إطار جهود برنامج حساب المواطن لضمان وصول الدعم المالي بشكل فعّال لمستحقيه، أعلن البرنامج عن ضرورة تحديث رقم الآيبان البنكي للمستفيدين. يأتي هذا التحديث ضمن خطوات أساسية لضمان استمرار صرف الدعم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

في هذا المقال

سنقدم لك خطوات واضحة لتحديث رقم الآيبان البنكي، بالإضافة إلى كيفية الاستعلام عن أهليتك لاستمرار الدعم، لضمان استفادتك القصوى من البرنامج.

تحديث رقم الآيبان في حساب المواطن 1446

أكد برنامج حساب المواطن على أهمية تحديث رقم الآيبان البنكي للمستفيدين لضمان استمرار صرف الدعم. يأتي هذا التحديث في إطار جهود البرنامج لمساعدة الأسر ذات الدخل المحدود في مواجهة تحديات غلاء الأسعار. وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه يتعين على المستفيدين تحديث بياناتهم بدقة لضمان استمرار الدعم المالي.

خطوات تغيير رقم الآيبان البنكي في حساب المواطن

لتحديث رقم الآيبان البنكي، يمكن اتباع الخطوات الإلكترونية التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي: انتقل إلى موقع حساب المواطن عبر الرابط portal.ca.gov.sa.

انتقل إلى موقع حساب المواطن عبر الرابط portal.ca.gov.sa. الوصول إلى الخدمات الإلكترونية: اختر "الخدمات الإلكترونية" من القائمة.

اختر "الخدمات الإلكترونية" من القائمة. تحديث الآيبان: اضغط على خيار "تحديث رقم الآيبان البنكي".

اضغط على خيار "تحديث رقم الآيبان البنكي". إدخال البيانات: أدخل المعلومات الشخصية بدقة وتحقق من صحتها.

أدخل المعلومات الشخصية بدقة وتحقق من صحتها. تأكيد التحديث: اضغط على "تحديث البيانات" لإتمام العملية.

الاستعلام عن أهلية استحقاق حساب المواطن

للاستعلام عن نتائج أهلية استحقاقك في البرنامج، اتبع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول: قم بتسجيل الدخول إلى حسابك باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور. الدخول إلى الخدمات: انتقل إلى قسم "الخدمات" واختر "الاستعلام عن نتائج الأهلية".

انتقل إلى قسم "الخدمات" واختر "الاستعلام عن نتائج الأهلية". إدخال البيانات: أدخل جميع البيانات المطلوبة بدقة، مثل الاسم ورقم الهوية.

أدخل جميع البيانات المطلوبة بدقة، مثل الاسم ورقم الهوية. الاستعلام: اضغط على "استعلام" للحصول على نتائج أهليتك.

ستظهر نتائج أهليتك فورا وسيقدم البرنامج شرحا للأسباب إذا كنت غير مستحق وكيفية حل المشكلات لضمان استمرار دعمك.