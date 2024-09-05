نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الجامعة الإسلامية يلتقي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمدينة المنورة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - التقى رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة أمس، الدكتور صالح بن علي العقلا بمكتبه، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجامعة والغرفة، إذ استعرضت منهجية وآلية تنفيذ المبادرات لرفع كفاءة المخرجات التعليمية وتهيئتها لسوق العمل، وتقديم برامج تدريبية في ريادة الأعمال، وآلية تنمية الـمهارات المكتسبة وتوفير الإرشاد لها لتحقيق نجاح مستدام.

ويأتي ذلك ضمن تعاون الجهات الحكومية لتلبية احتياجات السوق ورفع كفاءة الكوادر البشرية في المنطقة