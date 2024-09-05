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رئيس الجامعة الإسلامية يلتقي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمدينة المنورة

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أحمد جودة - القاهرة - التقى  رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة أمس، الدكتور صالح بن علي العقلا بمكتبه، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة.
وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجامعة والغرفة، إذ استعرضت منهجية وآلية تنفيذ المبادرات لرفع كفاءة المخرجات التعليمية وتهيئتها لسوق العمل، وتقديم برامج تدريبية في ريادة الأعمال، وآلية تنمية الـمهارات المكتسبة وتوفير الإرشاد لها لتحقيق نجاح مستدام.
ويأتي ذلك ضمن تعاون الجهات الحكومية لتلبية احتياجات السوق ورفع كفاءة الكوادر البشرية في المنطقة

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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