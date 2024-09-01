نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمير عبدالعزيز بن سعود يلتقي مدير عام مكافحة المخدرات في الرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، مدير عام مكافحة المخدرات اللواء محمد بن سعيد القرني، وعددًا من قيادات مكافحة المخدرات في منطقة الرياض.

ونقل سموه تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله - للجميع، مؤكدًا سموه أنه بتوجيهات ودعم القيادة الرشيدة، تستمر الجهود الأمنية في جميع مناطق المملكة لمكافحة محاولات تهريب وترويج المخدرات وتعقب المتورطين فيها، والتعامل معهم بكل حزم وقوة.

وكان سموه قد اطلع على موجز قدمه منسوبو ومنسوبات مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض عن أهم الضبطيات والعمليات الأمنية الاستباقية التي نفذتها مكافحة المخدرات خلال الفترة الماضية.

وبعد اللقاء، دشن الأمير عبدالعزيز بن سعود مركز راصد لعمليات الأمن السيبراني بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات، الذي يهدف إلى حماية شبكة المديرية العامة لمكافحة المخدرات وأنظمتها وأجهزتها وبرامجها وتطبيقاتها من التهديدات الرقمية المحتملة، حيث يعمل المركز على مدار الساعة من خلال كوادر وطنية مؤهلة ومتخصصة في هذا المجال.

حضر اللقاء، نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان.