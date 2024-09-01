نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا بالرئيس التركي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، بفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية.

وأكد ولي العهد - حفظه الله - خلال الاتصال حرص المملكة على توحيد الجهود العربية والإسلامية لمساندة الشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة ما يتعرض له من عدوان غاشم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وعلى ضرورة تكثيف الجهود لوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني.