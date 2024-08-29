نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمير محمد بن سلمان وشارل ميشيل يستعرضان التعاون بين المملكة و«الاتحاد الأوروبي» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في الرياض، اليوم، رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه العلاقات بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي ومجالات التعاون القائمة وفرص تطويرها.

كما تم بحث الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة حيالها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

حضر اللقاء، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وسفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي هيفاء الجديع.

كما حضره مندوب الاتحاد الأوروبي لدى المملكة السفير كريستوف فرنود، والمبعوث الأوروبي الخاص بمنطقة الخليج لويجي دي مايو، وعدد من كبار المسؤولين بالمجلس الأوروبي.