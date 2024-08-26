نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق الدراسة الحضورية غدًا بمدارس مكاتب تعليم محافظات صامطة والطوال وفيفا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان تعليق الدراسة الحضورية غدًا في المدارس التابعة لمكاتب التعليم في محافظات صامطة، والطوال، وفيفا؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد؛ وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، والهيئتين التعليمية والإدارية.

وأفادت الإدارة بأن العملية الدراسية بتلك المدارس ستكون مستمرةً ليوم غدٍ الثلاثاء عبر منصة "مدرستي" لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس بالمكاتب المشار إليها