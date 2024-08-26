الوثلان يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للدراجات

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل رئيس الاتحاد السعودي للدراجات عبدالله الوثلان بمقر الاتحاد في الرياض، رئيس الاتحاد الدولي للدراجات ديفيد لابارتين، بحضور نائبة رئيس الاتحاد السعودي أسماء الجاسر.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات المشتركة بين الجانبين، ومناقشة استضافات المملكة للطوافات والبطولات الدولية، والدورات الفنية والتحكيمية الدولية، إضافة إلى سبل التعاون بما يخدم توسع قاعدة رياضة الدراجات الهوائية، وإستراتيجية الاتحاد الدولي مع الاتحادات الأعضاء