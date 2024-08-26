نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إمارة منطقة مكة المكرمة تقيم ورشة عمل عن الاحتيال المالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أقامت إمارة منطقة مكة المكرمة بالتعاون مع لجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية، اليوم، ورشة عمل "الاحتيال المالي.. خلك حريص"، لتعزيز الوعي بأساليب الاحتيال المالي المتعددة والوقاية منها.

وتناولت الورشة، أهمية التوعية بمخاطر الاحتيال المالي وأنواعه وأساليب إيقاع الأفراد في عمليات الاحتيال، وطرق الممارسات المالية الصحيحة، وآلية الإبلاغ عن عمليات الاحتيال المالي.

يذكر أن الورشة تأني في إطار الشراكة بين وزارة الداخلية ولجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية لتعزيز الوعي الأمني والحد من مخاطر الهجمات السيبرانية، وتنفيذ البرامج والمشاريع والمبادرات المشتركة، ونشر الوعي بالاحتيال المالي عبر التقنية