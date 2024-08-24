أحمد جودة - القاهرة - موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 2024

موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 2024.. يترقب العديد من المواطنين السعوديين موعد إجازة اليوم الوطني السعودي لعام 2024، الذي يحتفل فيه الشعب السعودي بذكرى توحيد المملكة تحت قيادة الملك عبدالعزيز آل سعود في عام 1932. يعد هذا اليوم من المناسبات المهمة في تاريخ المملكة، ويتميز بالاحتفالات والفعاليات التي تقام في مختلف أنحاء البلاد.

موعد اليوم الوطني السعودي

موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 2024

اليوم الوطني السعودي يُحتفل به في 23 سبتمبر من كل عام، وهو التاريخ الذي أصدر فيه الملك عبدالعزيز مرسومًا بتوحيد المملكة وتحويل اسمها من مملكة الحجاز ونجد إلى المملكة العربية السعودية.

إجازة اليوم الوطني السعودي

أما بالنسبة لإجازة اليوم الوطني، فقد أصدر الملك عبدالله بن عبدالعزيز قرارًا يجعله عطلة رسمية لجميع الموظفين بموجب المادة 127، التي تنص على أن يكون اليوم الوطني عطلة رسمية في أول يوم من الميزان، أي 23 سبتمبر من كل عام. وفي حال صادف اليوم الوطني يوم الجمعة، يتم تعويضه بيوم الخميس قبله، وإذا صادف يوم السبت، يتم تعويضه بيوم الأحد الذي يليه.