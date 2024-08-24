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أحمد جودة - القاهرة - اليوم الوطني السعودي1446: عطلة واحتفالات تملأ السعودية فخرًا

اليوم الوطني السعودي1446: عطلة واحتفالات تملأ السعودية فخرًا.. أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن تحديد موعد إجازة اليوم الوطني لعام 1446 هجري، والذي يعد من أهم المناسبات الوطنية التي يحتفل بها الشعب السعودي، ويمثل اليوم الوطني ذكرى تأسيس المملكة على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود وتوحيدها تحت راية واحدة بعد أن كانت تعرف باسم "مملكة الحجاز"، وينعكس هذا اليوم في وجدان السعوديين كرمز للفخر بالوطن والاعتزاز بتاريخهم يصادف اليوم الوطني السعودي هذا العام يوم الاثنين الموافق 23 سبتمبر 2024 ميلادي، والذي يوافق 20 ربيع الأول 1446 هجري.

وأعلنت وزارة الموارد البشرية أن هذا اليوم سيكون عطلة رسمية مدفوعة الأجر لكافة العاملين في القطاعين الحكومي والخاص. كما يشمل هذا القرار أيضًا جميع طلاب المدارس والجامعات، ما يتيح لجميع المواطنين فرصة المشاركة في الاحتفالات الوطنية التي تخلد ذكرى توحيد المملكة.

تاريخ اليوم الوطني السعودي

اليوم الوطني السعودي1446: عطلة واحتفالات تملأ السعودية فخرًا

تعود أصول هذا اليوم إلى عام 1932 ميلادي، عندما أعلن الملك عبد العزيز تأسيس المملكة العربية السعودية بعد أن تمكن من توحيد معظم مناطق شبه الجزيرة العربية تحت حكمه. ومنذ ذلك الحين، أصبح 23 سبتمبر يومًا وطنيًا يُحتفى به كل عام، ليذكر الشعب السعودي بإنجازات الملك عبد العزيز ودوره في تأسيس دولة عصرية تجمع تحت رايتها شعبًا متماسكًا يعتز بوحدته.

فعاليات الاحتفال باليوم الوطني 1446

يعتبر اليوم الوطني مناسبة وطنية كبرى يتم فيها تنظيم العديد من الفعاليات والاحتفالات في مختلف أنحاء المملكة. تعكس هذه الفعاليات روح الانتماء والحب للوطن، وتشمل مجموعة واسعة من الأنشطة التي تجذب مختلف فئات المجتمع السعودي، من أبرز هذه الفعاليات:

- العروض الترفيهية والمسابقات: تنتشر في الشوارع والميادين العديد من العروض الترفيهية والمسابقات التي تضفي جوًا من الفرح والاحتفال. تنظم هذه الفعاليات لتكون متاحة للجميع، مما يعزز من مشاركة المواطنين في الاحتفال.



- التخفيضات والعروض التجارية: تلجأ معظم المراكز التجارية والأسواق إلى تقديم تخفيضات هائلة وعروض خاصة على السلع والمنتجات المختلفة. هذه العروض تستقطب العديد من المواطنين الذين يتسوقون بمناسبة هذا اليوم.

- الندوات والمحاضرات التاريخية: تستضيف المؤسسات الأكاديمية والثقافية مجموعة من أساتذة التاريخ والخبراء المتخصصين للحديث عن اليوم الوطني، وتسلط هذه الفعاليات الضوء على أهم الإنجازات التي حققها الملك عبد العزيز في توحيد المملكة.

- المسيرات الوطنية: تُنظم المسيرات الوطنية في مختلف المدن السعودية، ويشارك فيها الآلاف من المواطنين الذين يعبرون عن حبهم وولائهم للوطن. تبرز هذه المسيرات روح الانتماء وتوحيد الصفوف تحت راية المملكة.

- الإعلام والتوعية: يُركز الإعلام السعودي على التوعية بتاريخ المملكة وإنجازاتها من خلال برامج وثائقية وتغطيات خاصة تتناول أهم المحطات التاريخية التي مرت بها المملكة منذ تأسيسها.

إن اليوم الوطني السعودي هو أكثر من مجرد عطلة، فهو فرصة لتجديد العهد بالوفاء للوطن وتعزيز روح الوطنية بين المواطنين. تشكل هذه المناسبة مناسبة لتذكر الإنجازات العظيمة التي حققتها المملكة في مختلف المجالات، وتجسد تطلعات الشعب السعودي لمستقبل أكثر إشراقًا تحت ظل قيادته الحكيمة.