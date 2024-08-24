انت الأن تتابع خبر إيداع في حسابك 53000 ريال.. قرض شخصي بقسط 973 ريال بدون كفيل حتى لو عليك ديون والموافقة خلال ساعات والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يتميز بنك الرياض بميزات عديدة ومن أهمها الحصول على تمويل شخصي للموظفين في السعودية وذلك بالتوافق مع الأحكام والضوابط الخاصة بالبنك، ومن خلال هذا التقرير سنستعرض لكم تفاصيل وطريقة الحصول على تمويل شخصي الرياض بدون كفيل حتى لو عليك ييون ومتعثرات.
- ويمكن لأي موظف في قطاع حكومي سعودي التقدم بطلب للحصول على قرض شخصي من بنك الرياض، دون الحاجة لتحويل راتبه، حيث يبلغ راتبه الشهري 4900 ريال سعودي ويتحمل أعباء كل شهر بمبلغ 660 ريال لأقساط أخرى.
- يستهدف القرض توفير مبلغ 53,000 ريال سعودي للموظف بنظام تقسيط ميسر يمتد لخمس سنوات مع قسط شهري قدره 973 ريال، ويشمل النظام أيضاً إمكانية جدولة الأقساط في حال التعثر المالي.
قرض شخصي بقسط 973 ريال سعودي
- لتقديم طلب القرض، يُرشد الشخص المعني إلى التوجه لموقع بنك الرياض الإلكتروني واتباع الخطوات اللازمة لتسجيل الدخول إلى قسم الأفراد واختيار خيار التمويل الشخصي دون كفيل. بعد ذلك، يقوم بالنقر على خيار تقديم طلب التمويل أونلاين وملء استمارة التمويل بالمعلومات الشخصية والرسمية المطلوبة وتأكيد صحتها.
- من المهم أيضاً تحميل الوثائق الشخصية بوضوح وإدخال بيانات الاتصال الأساسية مثل رقم الجوال والبريد الإلكتروني قبل موافقته على شروط القرض وإتمام عملية التقديم.
- هذا النوع من التمويل يستهدف رفع مستوى المرونة المالية للموظفين في القطاعات الحكومية والشبه الحكومية في السعودية، ويأتي كخيار فعّال لمن لا يفضلون أو لا يستطيعون تحويل رواتبهم للبنوك في التعاملات المالية.