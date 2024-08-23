انت الأن تتابع خبر إستقرار بعض الشيء…إليكم سعر صرف الجنيه السوداني أمام الريال السعودي والعملات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مازال الحديث قائم حول سعر صرف الجنيه السوداني أمام العملات العربية والأجنبية،حيث يشهد السوق هذه الفترة إستقرار نسبي في سعر الجنيه السوداني،وكانت هناك زيادة تاريخية قد حدثت في أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه السوداني في الفترة الماضية قبل الإستقرار هذه الأيام.

الوضع الحالي الإقتصادي

مازالت الأزمة الإقتصادية تلقي بظلالها على الوضع في السودان،حيث هناك حالة من سوء الأحوال الإقتصادية في البلاد بسبب الحرب التي اندلعت في ١٥ أبريل ٢٠٢٣ بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع،وتسبب ذلك في ضعف القوة الشرائية للمواطنين.

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني

سجلت العملات الأجنبية ارتفاعاً كبيراً في تعاملات اليوم وكانت كالتالي:-

الدولار الأمريكي: ٢٧٠٠ جنيه سوداني.

اليورو: ٢٩٦٧.٠٣ جنيه سوداني.

الجنيه الاسترليني: ٣٥٠٦.٤٩ جنيه سوداني.

أسعار العملات العربية مقابل الجنيه السوداني

سجلت العملات العربية أرقام مرتفعة مقابل الجنيه السوداني وكانت كالتالي:-

الريال السعودي: ٧٢٠ جنيه سوداني.

الدرهم الإماراتي: ٧٣٥.٦٩ جنيه سوداني.

الريال القطري: ٧٤٣.٨٠ جنيه سوداني.

الريال العماني: ٧١٠٥.٢٦ جنيه سوداني.

الدينار البحريني: ٧١٠٥.٢٦ جنيه سوداني.

الدينار الكويتي: ٨٧٠٩.٦٧ جنيه سوداني.

الجنيه المصري: ٥٥.٢٥ جنيه سوداني.

وبعد عرض تلك الأسعار هذا يبين مدى الفارق الكبير بين العملة المحلية في السودان والعملات الخليجية مما يسبب ضغط كبير على الاقتصاد السوداني.

تحذيرات خبراء الإقتصاد

حذر خبراء الإقتصاد في السودان بأن إستمرار الأوضاع كما هي للسنة الثانية على التوالي وهذا يؤدي إلى تفاقم مشكلات كبيرة وهي:-

زيادة معدلات الفقر.

ارتفاع معدلات التضخم.

إنخفاض مستمر في قيمة الجنيه السوداني.

انتشار معدل الجرائم.

التوقعات الاقتصادية المستقبلية