انت الأن تتابع خبر الفتح يفاجئ الجميع .. إعلان فسخ التعاقد مع المدرب بيليتش والكشف عن الأسباب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن نادي الفتح، في خطوة مفاجئة، عن فسخ التعاقد مع المدرب الكرواتي سلافن بيلتش بالتراضي، وذلك قبل انطلاق دوري روشن للمحترفين بأيام. وبحسب ما ذكرته مصادر صحفية، فإن هذا القرار جاء استجابة للتحديات المالية التي يواجهها النادي، حيث كانت مطالب بيلتش المالية المتعلقة بالتعاقدات مرتفعة وتتجاوز الإمكانيات المتاحة.

واضافت المصادر أن الضغوط المالية تزايدت بعد أن فرضت سياسة بيلتش ضرورة إبرام تعاقدات مكلفة لتعزيز الفريق، مما شكل عبئاً إضافياً على ميزانية النادي. كما أشارت إلى أن بيلتش قد أبدى سابقاً اعتراضه على بيع عقود بعض اللاعبين، وأصر على إحداث تغييرات في تشكيلة اللاعبين الأجانب، بما في ذلك المهاجم تفاريس.

في سياق متصل، يشير هذا الانفصال إلى التحديات الحاسمة التي تواجه الأندية الرياضية في التوازن بين طموحاتها الرياضية والقدرات المالية المتاحة، خصوصاً في ظل السياسات الداعمة التي تقدمها المؤسسات الحكومية للرياضة. وبهذا، يواجه نادي الفتح مرحلة جديدة نحو إعادة هيكلة فنية ومالية لضمان التنافسية في الموسم الجديد من دوري روشن للمحترفين.