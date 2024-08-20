الخطوط الجوية السعودية تتصدر قائمة شركات الطيران في انضباط مواعيد الرحلات

انت الأن تتابع خبرالخطوط الجوية السعودية تتصدر قائمة شركات الطيران في انضباط مواعيد الرحلات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وفقًا للتقرير الصادر عن موقع "Cirium" المتخصص في رصد عمليات ورحلات الطيران خلال شهر يوليو الماضي فقد تصدرت الخطوط السعودية قائمة شركات الطيران عالمياً في انضباط مواعيد الرحلات للشهر الثاني على التوالي.

وقد أوضح التقرير أن الخطوط السعودية حققت انضباط في مواعيد الرحلات المغادرة بنسبة 88.12% ، كما حققت انضباط في مواعيد رحلات الوصول بنسبة 88.15% من واقع تشغيل 16.503 ألف رحلة لأكثر من 100 وجهة في أربع قارات مختلفة.

وعلق الأستاذ "ابراهيم بن عبدالرحمن العمر" مدير عام المجموعة السعودية قائلا: "إنه تم وضع الانضباط في المواعيد هدفاً رئيسياً لجميع منسوبي "السعودية" لارتباطه المباشر برضا الضيوف الأمر الذي انعكس على أداء رحلاتها على مدار العام وفي مواسم الذروة " وذلك وفقًا ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما أضاف العمر "أن الحفاظ على التميز في هذا الجانب يتطلب تجاوز العديد من التحديات المتوقعة في صناعة النقل الجوي، مؤكداً أن تحقيق هذا الهدف هو نتاج عمل تكاملي لمنظومة مجموعة السعودية وبأداء جميع القطاعات ذات العلاقة بقطاع الطيران".

ومن الجدير بالذكر أن الخطوط السعودية ستتسلم 103طائرة جديدة على مدار السنوات القليلة القادمة ، والذي سينعكس على مضاعفة السعة المقعدية الرحلات للوجهات الحالية مع الوصول لمحطات دولية جديدة ، مما يحقق رؤية المملكة 2030 في ربط العالم بالمملكة وتحقيق العديد من الإستراتيجيات الوطنية ، وكذلك الاستمرار في انضباط مواعيد الرحلات بالاعتماد على كفاءة وخبرات الموظفين ومن خلال أحدث الأنظمة الرقمية المعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتواصل المملكة العربية السعودية حفاظها على الصدارة في كثير من المجالات ، والسعي في تحقيق أهدافها المتصلة برؤية المملكة 2030.