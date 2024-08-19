انت الأن تتابع خبر خبر سار : السعودية تؤكد عدم تسجيل حالات جدري القرود ! وتعلن ذلك الامر الهام للمواطنين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع تصاعد القلق العالمي بسبب انتشار فيروس جدري القرود من النمط الأول، الذي دفع العديد من الدول إلى إعلان حالة الطوارئ، تأتي المملكة العربية السعودية لتوفر طمأنينة لمواطنيها والمقيمين.

وسط تصاعد التحذيرات من منظمة الصحة العالمية حول زيادة الحالات في بعض الدول، أصدرت هيئة الصحة العامة في السعودية بيانا مهما يؤكد عدم تسجيل أي حالات إصابة بالفيروس في البلاد ويكشف عن استعداداتها القوية لمواجهة أي تطورات محتملة.

السعودية تؤكد عدم تسجيل حالات جدري القرود

تشهد الدول حول العالم حالة من القلق والترقب مع تزايد المخاوف من انتشار فيروس جدري القرود من النمط الأول، الذي دفع العديد من البلدان، خاصة في قارة أفريقيا، إلى إعلان حالة الطوارئ. منظمة الصحة العالمية أصدرت تحذيرات بشأن زيادة انتشار هذا المرض، مما جعل المؤسسات الصحية في مختلف الدول، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، تتخذ إجراءات استباقية للتعامل مع الوضع.

بيان هيئة الصحة العامة

في هذا السياق أصدرت هيئة الصحة العامة في السعودية بيانا رسميا تطمئن فيه المواطنين والمقيمين بشأن الوضع الصحي في البلاد. أكد البيان عدم تسجيل أي حالات إصابة بفيروس جدري القرود حتى الآن في المملكة. هذا التأكيد يأتي في إطار الجهود المستمرة من قبل الهيئة لمتابعة ورصد أي حالات مشتبه بها بعد إعلان منظمة الصحة العالمية الطوارئ بسبب زيادة حالات الإصابة بهذا الفيروس.

وأشار البيان إلى أن النظام الصحي في المملكة يعمل بكفاءة عالية، وهو مجهز لمواجهة أي مخاطر صحية محتملة. كما أكدت الهيئة أنها اتخذت كافة التدابير والإجراءات الوقائية لضمان عدم دخول الفيروس إلى البلاد، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

الإجراءات الوقائية والتدابير المتبعة

أوضح البيان أن الهيئة قد وضعت خطة شاملة تشمل مجموعة كبيرة من التدابير الوقائية والتوعوية لمواجهة الفيروس. هذه التدابير تشمل التقصي الوبائي الفعال واتباع الأساليب المعترف بها للتعامل مع الأمراض المعدية. كما شددت الهيئة على أهمية اتباع الإرشادات الصحية وعدم الاعتماد على المعلومات غير الرسمية أو الشائعات.

التوجيهات للمواطنين والمقيمين