انت الان تتابع خبر سبب تأجيل حساب المواطن أغسطس 2024 وما حقيقة الزيادة الجديدة؟ والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - بعد تساؤلات حول سبب تأجيل حساب المواطن أغسطس 2024، اعلنت وزاره الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خبر عبر منصة اكس التابعة لها قائله عن حساب المواطن سوف يتم الصرف يوم 11 أغسطس 2024 وبذلك فإنه يتم تأجيل حساب المواطن شهر اغسطس يوم واحد فقط، وسوف يتوجه المستفيد إلى البنك التابع له ويقوم بصرف حساب المواطن في يوم الأحد من الصباح الباكر، وذلك لأن الايداع سوف يكون منتصف ليل يوم السبت وهذا حرصا من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على توفير سبل الراحة لجميع المستفيدين.

سبب تأجيل حساب المواطن أغسطس 2024

تستكمل وزارة الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه حديثها حول سبب تأجيل حساب المواطن أغسطس 2024 بأن اليوم العاشر من شهر أغسطس سوف يوافق يوم السبت وبذلك فإنه اجازه لجميع البنوك وجميع المؤسسات وبناء على ذلك فإنه يتم ترحيل يوم الصرف ليصبح 11 من أغسطس 2024، والسبب وراء التأجيل هو مصادفة يوم السبت ليوم الصرف المعتاد.

زيادة حساب المواطن أغسطس 2024

لا يفصلنا عن صرف حساب المواطن لشهر اغسطس غير ساعات قليلة، ويمكن بعدها الاستعلام عن أهلية حساب المواطن، لذلك تتردد بعض الاخبار حول زيادة حساب المواطن لهذا الشهر وهل هذا حقيقه ام أنها مجرد شائعات، وحول ما يتردد حول الزيادة اوضحت أيضاً الوزارة بأن كل هذه مجرد شائعات وليست اخبار موثوق بها من قبل وزارة المالية، كما ناشدت الوزارة بأن جميع المستحقين للدعم حساب المواطن إذا أرادوا التعرف على الاخبار الموثوق بها يستطيع كل قرض أن يقوم بالتوجه إلى منصة اكس التابعة لحساب المواطن فإن الوزارة تقوم بالاعلان عن كل مستجدات حساب المواطن عبر هذه المنصة التابعة لحساب المواطن، مشيرة إلى أن الأخبار التي يتم تداولها عبر المنصة تكون من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.