خطوات الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي 1446 وأهم شروط الاستحقاق

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الرياض - أحمد صلاح - يعتبر الضمان الاجتماعي من أهم البرامج التي قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتحسين مستوي المعيشة ومساعدة المواطنين على أعباء الحياة، ويتسائل العديد من المواطنين عن الشروط المطلوبة الاستحقاق للحصول عليه، ونحن في هذا المقال سوف نقدم لكم خطوات الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي وأهم الشروط المطلوبة.

خطوات الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي 1446

يمكنك الآن الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي بخطوات بسيطة من خلال إتباع الخطوات التالية:

قم بالولوج إلي الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

اختار برنامج الضمان الاجتماعي.

قم بإدخال البيانات الخاصة بك بشكل دقيق مثل رقم الهوية وغيرها.

أدخل بيانات حساب النفاذ الوطني وكلمة المرور الخاصة بك.

اختار الاستعلام عن الضمان الاجتماعي.

سوف تظهر أمامك جميع التفاصيل الخاصة بك وأيضا موعد إيداع الضمان الاجتماعي.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع بعض الشروط والضوابط للحصول على الضمان وهي كالآتي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم داخل الأراضي السعودية بشكل دائم.

أن يكون المستفيد من الفئة المعلن عنها من قبل وزارة الموارد البشرية وهما الأسر التي ليس لها دخل ثابت، من تجاوز عمر ال60، زوجة المواطن المختفي، الأطفال الأيتام، الأرامل والمطلقات.

تقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة التي تثبت وجود عجز أو عدم القدرة على العمل.

تقديم مستندات تثبت عدم الحصول على أي راتب بقيمة الحد المانع الذي تم تحديده من البرنامج.

أن يكون المتقدم اشترك في برامج التأهيل التي وفرتها الوزارة.

إلا يمتلك المتقدم أي عقارات أو أصول ثمنية باسمه.

برنامج الضمان الاجتماعي أطلقته الحكومة السعودية تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهو يستهدف العديد من الفئات ويقدم دعم مالي يصرف شهريا.