خطوات التقديم في وظائف الدفاع المدني 1446 والشروط

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الرياض - أحمد صلاح - تعتبر وظائف الدفاع المدني من أهم الوظائف التي يبحث عنها عدد كبير من الشباب الراغبين بالالتحاق بالوظائف العسكرية سواء الذكور او الاناث، وفي الفترة السابقة قامت المديرية العامة للدفاع المدني بالإعلان عن وجود عدة وظائف شاغرة في الدفاع المدني، وأوضحت المديرية كافة الشروط والضوابط التي وضعتها لقبول طلبات التسجيل لهذه الوظائف، كما أنه صرحت أيضاً عن طريقة تقديم وظائف الدفاع المدني 1446، ومن الجدير بالذكر انه سوف يتم تقديم إلكترونياً من خلال المنصة التابعة لوزارة الداخلية وهي منصة ابشر، حيث تتميز وظائف الدفاع المدني بعدد كبير من المميزات أولها أنه يتم صرف راتب شهري مجزي غير والمكافآت والتأمين الصحي والاجتماعي للموظفين

تقديم وظائف الدفاع المدني 1446

منذ عدة ايام تم الاعلان وفتح باب التسجيل للتقديم على وظائف الدفاع المدني وسوف يتم التقديم الكترونيا من خلال الخطوات الآتية:

ادخل على موقع ابشر الرسمي.

اضغط على زر أبشر للأفراد.

اضغط على زر ابشر للتوظيف.

اكتب اسم المستخدم.

ادخل كلمة السر.

اضغط على زر الدخول.

قم بتحديد وظائف الدفاع المدني.

اضغط على زر الموافقة على جميع الشروط والأحكام.

حدد الدرجة الوظيفية.

ادخال كافة البيانات المطلوبة.

اضغط على زر تقديم الطلب.

شروط التقديم في وظائف الدفاع المدني 1446

وضعت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي عدة شروط حتى يتم قبول ملفات التسجيل وأكدت على ضرورة استيفاء جميع هذه الشروط حتى يتم تسجيل الطلبات وتتمثل هذه الشروط فيما يلي: