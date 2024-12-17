انت الان تتابع خبر 5 حالات استثنائية.. حقيقة وقف منحة البطالة الجزائر 2025 والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - يبحث جميع المستفيدين من منحة البطالة عن حقيقة وقف منحة البطالة الجزائر 2025، وذلك بعد تداول الأخبار المتعلقة بتوقف هذا الدعم، لذلك قامت الوكالة الوطنية للتشغيل بنفي هذه الأخبار مؤكدة أن عملية الصرف مازالت مستمرة حتى الآن وقامت بتوضيح الحالات التي يمكن أن يتوقف لهم الدعم، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم كل ما يتعلق بهذا الموضوع بالتفصيل.

حقيقة وقف منحة البطالة الجزائر 2025

أوضحت الحكومة الجزائرية أن حقيقة وقف منحة البطالة الجزائر 2025 تكون لبعض الحالات الاستثنائية، والحالات هي:

الأسرة المستفيدة تحصل على دعم من برنامج أخر.

وفاة رب الأسرة وهو المستفيد الأساسي من هذا البرنامج.

الرفض بصورة دائمة للوظائف التي توفرها المنحة للمستفيد.

حصول المستفيد على وظيفة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص وتتيح له راتب شهري ثابت.

حصول الزوجة على وظيفة ثابتة ويكون لها راتب شهري ثابت.

خطوات التسجيل في منحة البطالة الجزائرية 2025

لكل شخص يريد الحصول على الدعم المقدم من هذا البرنامج يقوم المرور على هذه الخطوات، وهي:

التوجه إلى البوابة الإلكترونية الرسمية التابعة للوكالة الوطنية للتشغيل بالجزائر.

ثم بعد ذلك يقوم المتقدم بتسجيل بعض المعلومات مثل اسم المستخدم وكلمة السر ثم انقر على كلمة تسجيل الدخول.

اضغط على أيقونة التسجيل من قائمة المستفيدين من المنحة الرسمية للبطالة.

اضغط على زر إرسال.

تمهل لعدة دقائق لكي يتم استلام طلبك ويتم مراجعته.

وفي النهاية سوف يرسل إليك رسالة توضح هل تم قبولك أم لا وذلك من قبل الجهات المختصة عقب الانتهاء من فحص الطلب الخاص بك.

شروط الحصول على منحة البطالة بالجزائر 2025

وإليكم شروط الحصول على منحة البطالة بالجزائر 2025، وهي: