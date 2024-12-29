وفقًا لخبيرة علوم الفلك والأبراج والأرقام، غالية بكفلاوي، فإن عام 2025 بالنسبة لمواليد برج الدلو قد يكون عامًا هامًا للغاية، ويمكن أن يحمل هذا العام عنوان "بداية رحلة جديدة". قد يختبر برج الدلو خلال هذا العام الكثير من التغييرات والكثير من التجارب المختلفة، والتي قد يتعامل معها بأسلوب مختلف عمّا اعتاده سابقًا.
توقعات غالية بكفلاوي لمواليد برج الدلو 2025
توضح غالية بكفلاوي أن كوكب بلوتو قد يكون من أهم الكواكب هذا العام بالنسبة لمواليد برج الدلو، وقد يعطيه بعض المؤشرات للسنوات القادمة. سيتواجد بلوتو في برج الجدي لمُدة العشرين عامًا القادمة، وهو ما قد يُغير كل الأمور، وقد يُغير من شخصية الدلو نفسه.
يمكن لتأثير بلوتو أن يجعل مواليد برج الدلو أقوى، وأكثر ثقة بأنفسهم.
الجانب السلبي هنا، هو أن هذه القوة والثقة قد تجعل مولود برج الجدي أكثر تطرفاً، وأكثر إصراراً على بعض الأمور التي قد تكون غير ملائمة في بعض الأحيان.
خلال النصف الأول من العام، سيكون كوكب المشتري، والذي يُعرف بكونه كوكب الحظ والسعادة، متواجدًا ببرج الجوزاء، وهو ما قد يوفر لمولود الدلو دعمًا على نحو خاص.
وقد يهيئ له العديد من العلاقات المتنوعة، سواء أكانت هذه العلاقات مهنية أو شخصية أو عاطفية، وبالأساس قد يميل برج الدلو خلال النصف الأول من العام، إلى توسيع علاقاته، ودائرة معارفه. وقد يرغب في خوض تجارب جديدة، سواء أكانت هذه التجارب عاطفية أو اجتماعية.
لمعرفة المزيد عما يحمله العام الجديد 2025 لمواليد برج الدلو شاهد الفيديو أدناه.
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