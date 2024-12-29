وفقًا لخبيرة علوم الفلك والأبراج والأرقام، غالية بكفلاوي، فإن عام 2025 بالنسبة لمواليد برج السرطان قد يكون عامًا جيدًا، وإن كانت بداياته رُبما ستكون مزعجة بعض الشيء، على برج السرطان أن يتحمل بعض من الإزعاج خلال بدايات العام الجديد، وذلك لأن بدايات هذا العام هي استمرار، ليس أكثر، لنهايات العام السابق.

توقعات غالية بكفلاوي لمواليد برج السرطان 2025

توضح غالية بكفلاوي، أن هذا العام سيبدأ، بالنسبة لمولود برج السرطان، وكوكب المشتري، الذي يُعرف بكونه كوكب الحظ والسعادة، متراجعًا ببرج الجوزاء، وكوكب المريخ متراجع ببرج الأسد، وكوكب أورانوس متراجع ببرج الثور.

قد لا يلبي أول شهرين من هذا العام طموحات برج السرطان، وعلى مواليد برج السرطان أن يكونوا حذرين، على نحو خاص، خلال هذا الوقت، من الفوضى أو بعض الأخطاء المالية، أو حتى من حدوث بعض الإشكالات العاطفية. لكن، قد لا يكون هذا الأمر بغريب بالنسبة لمولود برج السرطان.

فعادة، وعلى مدار أعوام، لا يكون أول شهر بالعام مريحًا بالنسبة له. لكن، الجانب الإيجابي هنا، هو أن مولود برج السرطان، قد يتمتع، على نحو خاص، بقوة مميزة، ورُبما يكون السبب في هذه القوة هو تأثيرات كوكب زحل، والذي رُبما يمد برج السرطان بالحكمة والقدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة.

على برج السرطان أن يحذر خلال هذا العام من اتخاذ القرارات، لأنه قد يقع في فخ القرارات السريعة، وذلك نتيجة لتواجد أورانوس ببرج الجوزاء، والذي سيكون متواجدًا بهذا الموقع بتاريخ 7 يوليو، فعلى السرطان أن ينتبه لهذا.

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