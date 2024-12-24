وفقًا لخبيرة الفلك والأبراج اللبنانية كارمن شماس، فإن عام 2025 بالنسبة لمواليد برج الثور قد يكون عامًا جيدًا، وذلك بعد المعاناة التي عاناها مواليد برج الثور؛ بسبب تأثيرات كوكب أورانوس، سيترك أورانوس برج الثور خلال أوقات معينة من هذا العام، لكنه سيكون متواجدًا خلال أوقات أخرى.

توقعات كارمن شماس لمواليد برج الثور 2025

توضح كارمن شماس أن التأثيرات المتبقية لأورانوس لن تؤثر على جميع مواليد برج الثور، لكنها ستؤثر على بعضهم فقط، مضيفة أن هناك أيضًا تأثيرات جيدة سيشعر بها مواليد برج الثور بسبب كوكب المشتري، والذي سيقدم لمواليد الثور فرص جيدة للغاية لتحسين حياتهم ووضعهم المادي وتحقيق بعض الإنجازات الدراسية والمهنية.

قد يُعرض كوكب بلوتو مواليد برج الثور لبعض المتاعب؛ لأنه في مربع مع برجهم، لكن رغم ذلك سيكون عام 2025 جيدًا بالنسبة لمواليد برج الثور، ورُبما أفضل حالًا من عام 2024، وقد يحظى عملهم خلال هذا العام بالتكريم والتقدير.

من يونيو، وحتى نهاية العام، قد يفكر مواليد برج الثور في إحداث بعض التغييرات، سواء في مكان سكنهم أو عملهم، وقد يبدأون في التخطيط لهذه التغييرات وتنفيذها، هذه التغييرات بشكل عام قد تكون إيجابية، وقد تحسن من حياة مواليد برج الثور.

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