توقعات برج الدلو لشهر سبتمبر 2024 مع غالية بكفلاوي

بقلم: غالية بكفلاوي

ماذا يخبئ الفلك لمواليد برج الدلو هذا الشهر؟ تابع قراءة السطور التالية.

توقعات برج الدلو لشهر سبتمبر 2024

برج الدلو قد يكون شغلك الشاغل بهذا الشهر محاولاتك الحثيثة لترتيب أوراقك وحساباتك المالية، والتي قد تعاني من بعض الفوضى والضغوط، تسعى نحو تحسين عملك وتصويب مساراتك واستدراك بعض الأخطاء السابقة، وربما البعض من مواليد الدلو يفاوض على التزام جديد.

عامة الظروف جيدة بهذا الشهر، وينتظرك بعض المفاجآت والتي قد تحمل طابعاً عائلياً، فقد تضطر لتغيير مكان إقامتك، أو تنتقل لموقع آخر بهذا الوقت أو تسافر، تتوصل لحل قضيه مالية مشتركة، أو تحصل على مبلغ من المال أو ربما تحل أزمة مصرفية أو متعلقة بشريك أو عائلة هناك قرار وهناك إغلاق لصفحة لها علاقة بمصدر دخل أو براتب أو ربما بمورد مالي من الممكن للبعض من مواليد الدلو العودة للعمل مع أشخاص قدامى أو العودة لعمل سابق.

تتحسن الأوضاع العاطفية والشخصية والاجتماعية بهذا الشهر؛ نظرا لوجود كوكب الزهرة ببرج الميزان، رغم بعض المفاجآت على المستوى العائلي إلا ان الفلك يعدك بأوقات وظروف داعمة، ويعالج التأخيرات السابقة، ويكافئك على صبرك قد تناقش عقد جديداً، أو تقدم على عملية بيع وشراء.

بهذا الشهر، هناك حب هناك شغف هناك خطط جديدة على المستوى الشخصي العاطفي هناك لقاءات ممتعة وتفاهمات قد تقع بالغرام، أو تنجذب لشخص مختلف عنك إذا كنت على سفر، أو يسعى الجميع لإسعادك، سواء كانوا من العائلة او من الإخوة أو الأهل، ولكن من المهم الانتباه بغمرة كل هذه الأحداث لاوضاعك الصحية وتفاصيلك اليومية، والتي تحمل تغييرات عميقة بهذا الشهر، فالعمل يتراكم والمسؤوليات تحتاج لتنظيم وعليك محاصرة الفوضى ومتابعة نظام صحي يناسبك. الحب حاضر، وقد تسعى للارتباط الجدي، وتشعر بحاجتك العميقة للاستقرار.

ظواهر القمر من ولادة ببرج العذراء وخسوف واكتمال ببرج الحوت تعني أوضاعك المالية بالدرجة الأولى والعملية أيضا فهناك تغييرات لها علاقة بملكية أو مال مشترك أو ميراث عائلي.

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