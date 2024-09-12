توقعات برج القوس لشهر سبتمبر 2024 مع غالية بكفلاوي

بقلم: غالية بكفلاوي

ماذا يخبئ الفلك لمواليد برج القوس هذا الشهر؟ تابع قراءة السطور التالية.

توقعات برج القوس لشهر سبتمبر 2024

برج القوس يسجل هذا الشهر أحداثاً فلكية قوية وشديدة التأثير بالنسبة لك فعوامل القمر من ولادته ببرج العذراء واكتماله وخسوفه ببرج الحوت تطالك مباشرة، فقد تشعر بتقلب الأجواء وضغط الظروف والأحداث ومع تراجع أورانوس توقع ان تحدث بعض المفاجآت وبعض الانقلابات وتحديدا بمجالك المهني وأيضا باوضاعك الصحية.

قد يكون هذا الشهر صعب قليلا ومتعب لذلك حاول ان تتأنى وتستشير الخبراء أو الأشخاص الموثوقين بأية قرارات أو إجراءات مصيرية ترغب اتخاذها، ولا تكن عزيزي القوس مندفعاً ومتهوراً. بانتقال المريخ من مواجهة برجك إلى برج السرطان تخف حدة الأمور، ويخف عنك الضغط، إلا إنه من الممكن ان يدفعك هذا الكوكب لتحسم علاقة رسمية بحياتك أو ربما تقع ضحية بعض الأخطاء والخلافات المالية سواء مع زوج أو شريك أو عائلة، فكن منتبهاً.

الشمس متواجدة ببرج العذراء وعطارد أيضا سيصل العذراء بتاريخ 9 من هذا الشهر فلا بد من احتمال وجود ضغوط بحياتك العملية أو ربما يظهر بعض المنافسين أو المغرضين أو المناورين، فهذا الشهر لا يخلو من تعقيدات، وهذا يحتم عليك الابتعاد عن الضوء أحيانا إذا لم تكن مستعداً وحاضراً. من الحكمة عدم رفع التحديات والحذر بعدم التورط بتصرفات أو بردات فعل ممكن ان تسيء لسمعتك عزيزي القوس.

فقط كوكب الزهرة ببرج الميزان يرطب الأجواء، ويحقق لك الدعم من أشخاص مهمين، وتحصل على محبتهم وتعاطفهم، فقد تتحول بعض الروابط التي أزعجتك بالماضي لا علاقات أكثر إيجابية.

تتعزز بهذا الشهر الصداقات، وتطرد الوحدة من حياتك، وربما تتعرف على من يحيي قلبك، ويغذي روحك بظل المتاعب العملية الكثيرة نصيحتي لك عزيزي القوس بالابتعاد عن المواجهات وعدم خوض المنافسات والانتباه لصحتك وسلامتك ومحاولة معالجة التغييرات بهدوء وعدم السماح لأي التباس أو سوء تفاهم ان يتفاقم بهذا الشهر قد تبدأ بجديد، ويمكن ان يشير ولادة القمر، ويمكن ان تشير ولادة القمر ببرج العذراء للبدء بخطة مهنية جديدة أو ربما بموقع مهني مختلف عموما هذا الشهر يحتاج للانتباه على الأقل لتاريخ 23 من بعد هذا التاريخ تبدأ الأمور بالتحسن تدريجيا ونسبيا بانتقال الشمس وعطارد لبرج الميزان حيث تهدأ الخواطر، وتنعم بأجواء أكثر لطفاً وأكثر إيجابية.

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