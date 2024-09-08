توقعات برج العقرب لشهر سبتمبر 2024 مع غالية بكفلاوي

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- تاريخ النشر: منذ ساعة
بقلم: غالية بكفلاوي
ماذا يخبئ الفلك لمواليد برج العقرب هذا الشهر؟ تابع قراءة السطور التالية.
توقعات برج العقرب لشهر سبتمبر 2024
برج العقرب اي عوامل للقمر بهذا الشهر لن تزعجك بالعكس تماما فولادة القمر ببرج العذراء واكتمال وخسوف ببرج الحوت يمنحانك معنويات عالية وقدرة كبيرة على إيجاد تسوية للمشاكل بعيدا عن التطرف لو كان مع بعض التضحيات هذا الشهر جيد بالنسبة لك وهناك فرص نحو النجاح فالشمس وعطارد بالعذراء ببيت الدعم وبيت تحقيق الأهداف والمكاسب المادية تكسر الرغبات، وتتوفر لك إمكانات هائلة بالمجال الاجتماعي والشخصي فقط تدخل علاقات جديدة وتعارف، ويكون لك نشاط اجتماعي مميز وتنعم بصداقات غنية توسع الاتصالات مع جهات فاعلة وأشخاص مميزين يدفع بأمورك للأفضل تتطور الأعمال، وتسير نحو الإيجابية.
حتى الأوضاع الصحية تبدأ أنت بالاهتمام الجدي بمتابعتها والمثابرة عليها قد تكون الأوضاع العاطفية هي الحلقة الأضعف بهذا الشهر والسبب هو وجود كوكب الزهرة ببرج الميزان، رغم ان انشغالاتك الطموحة وصداقاتك الغنية ستعوضك كثيرا عن فراغ عاطفي تعيشه بهذه الفترة من المفيد استخدام حدسك بهذا الشهر ومحاولة إصلاح بعض المسارات بحياتك الشخصية والعائلية.
قد تواجه بعض المفاجآت على صعيدك العائلي، وقد تعود قضايا ماضيه للسطح أو ربما بعض المشاكل السابقة، والتي تحتاج لإيجاد حلول فكن عزيزي العقرب حكيماً وحذر ربما تغير موقع بصورة مفاجئة، أو تنتقل لمكان آخر هذا الشهر لن يلبي حاجتك من العواصف، وربما تعيش فترة من الحيرة أو فترة من التردد أو الإرباك أو ربما تميل للتحفظ وعدم التصريح البعض من مواليد العقرب يدخل علاقات سرية لا يتم الإفصاح عنها حاليا، ولكن وعموما الذكريات تكون حاضرة بهذا الشهر فحاول ان تستفيد من دروس الماضي عزيزي العقرب وحاول ان تقوم بعملية فرز لعلاقاتك
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