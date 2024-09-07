توقعات برج العذراء لشهر سبتمبر 2024 مع غالية بكفلاوي

بقلم: غالية بكفلاوي

ماذا يخبئ الفلك لمواليد برج العذراء هذا الشهر؟ تابع قراءة السطور التالية.

توقعات برج العذراء لشهر سبتمبر 2024

تنتقل بهذا الشهر لفترة أكثر إيجابية، وتحاول استدراك الوقت الضائع بوجود الشمس ببرجك وعطارد اعتبارا من تاريخ 9 مع ولادة قمر جديد بتاريخ 3

بالأجواء تغييرات مهمة جدا وقد تكون على المستوى المالي، وقد تمر بحالة اختبار لعلاقة زوجية أو غرامية بحياتك بهذا الشهر، فتخرج قصه للعلن، أو تنفجر علاقة بعد طول الصبر وكذلك بعض الصداقات، والتي قد تمر باختبار مهم.

الزهرة المتواجدة ببرج الميزان تدعوك للابتعاد عن المواجهات والمحاسبات مع الشريك والتدقيق وعدم محاصرته بالتفاصيل والابتعاد عن مشاعر التملك والغيرة، وإذا كنت خالياً، فقد تتمتع بهذا الشهر بجاذبية كبيرة، وتسمع كلمات غزل ومديح من أشخاص لم تتوقعهم، ولكن وكما ذكرت قد تكون علاقتك الراهنة متعبة للطرف الآخر أو ربما تتداخل بها بعض الظروف المالية. بهذا الشهر تضع نقطة نهاية لقضية أو شراكة أو علاقة، وذلك أثناء خسوف القمر ببرج الحوت ربما ارتباط مهني أو زوجي يُحسم بعد فترة من الحيرة والتردد.

عليك الانتباه قليلا للعلاقات الجديدة بحياتك بهذا الشهر، وإذا كنت على سفر فحاول التحقق من كل الإجراءات، ومن كل الموافقات والمتطلبات الخاصة بهذا السفر. هذا الشهر مهم، وقد يعدك بمسار جديد سواء باتخاذ قرار بالعمل أو بالانفصال عن عمل ما لفتح المجال أمام خطوة جديدة.

أوضاعك المالية تتحسن وخاصة اعتبارا من تاريخ 23 بانتقال الشمس لبرج الميزان وأيضا عطارد، فتتسارع الأمور وتأتي إليك بمكاسب وأرباح وتعويضات، وقد تحصل على أموال تأخرت أو كانت مجمدة، فالحظوظ قوية لتوقيع عقد جديد أو اتفاق وخاصة بالعشرة أيام الأخيرة من الشهر.

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