انت الأن تتابع خبر خبيرة التغذية تحدد أطعمة يجب تناولها للحصول على شعر قوي وكثيف والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر تساقط الشعر من أكثر المشاكل التي يتعرض لها الرجال والنساء على حد سواء وبالتالي التغذيه لها دور كبير في هذا الأمر حيث أوضحت أخصائية التغذية لولا بيغز أن عدم تناول الأطعمة الصحية التي تحتوي على المعادن والفيتامينات والبروتينات تؤثر على الشعر وتتسبب في تساقطه لأن الشعر يحتاج إلى عناية والتغذية جيدة للمحافظة على قوة البصيلات .

وأوضحت

أن عدم تناول الطعام بشكل جيد والحصول على كافة الأطعمة الغذائية المليئة بالفيتامينات والعناصر مثل البيض الذي يساعد على تغذية الشعر بشكل كبير لأنه يحتوي على العديد من الفيتامينات التي تقوم بإنتاج الكيراتين وهو البروتين الطبيعي للشعر.

أطعمة تحافظ على الشعر من التساقط

أوضحت أن عنصر البروتين والزنك يمنع تساقط الشعر وفي حالة قلة الزنك يتسبب في حدوث تقشر لفروه الرأس والإصابة بالجفاف غير تساقط الشعر.

أكدت أنه يجب الاهتمام بتناول الفواكه والتوت الأزرق والبرتقال والكيوي لأن جميع هذه الفواكه تحتوي على العناصر والفيتامينات التي يحتاجها الشعر لمنع التساقط .

أما بالنسبة لفيتامين سي يساعد على امتصاص الحديد في الجسم ويقوم بإنتاج الكولاجين الذي يقوم بتقويه الشعر وتغذيته ويقوي بصيلات الشعر وعند تناول أيضا العنب الأسود والفراولة والبابايا تحتوي على مضادات الأكسدة التي تحافظ على بصيلات الشعر من الإصابة بالجذور.

فوائد الأطعمة للشعر