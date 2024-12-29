خلطة تبييض الوجه بسرعة فائقة للنساء لبشرة بيضاء كالقمر

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رياض - احمد صلاح - خلطة تبييض الوجه بسرعة فائقة للنساء تتكون من العديد من المواد الطبيعية التي يمكنها أن تخلصك من مشكلات البشرة ومن بينها مشكلة اسمرار الوجه نتيجة التعرض لأشعة الشمس أو العوامل الجوية المختلفة، وتساعد خلطة تبييض البشرة أيضًا على إزالة الخلايا الميتة التي تظهر في البشرة الدهنية وتقضي كذلك على التجاعيد بنسبة كبيرة، فبعد الاهتمام بتناول وجبات صحية والالتزام بالتغذية السليمة وشرب كمية مناسبة من الماء يمكن إعداد وصفة لتفتيح البشرة.

خلطة تبييض الوجه بسرعة فائقة للنساء

هناك وسائل تجميلية متنوعة تساعد في تفتيح البشرة السمراء ومن بينها إعداد خلطة تبييض الوجه بسرعة فائقة للنساء في المنزل وهي تحتوي على مواد طبيعية من مطبخك ولذلك هي غير مكلفة ولا تستغرق فترة طويلة في التحضير ويمكن تكرارها أكثر من مرة في الأسبوع للحصول على المزيد من النتائج الرائعة.

خلطة الزبادي لتبييض الوجه واليدين

يمكن إعداد وصفة تفتيح البشرة التي تحتوي على الزبادي لإزالة التصبغات وآثار حب الشباب والحصول على بشرة نضرة في أسرع وقت، والوصفة تتكون من:

ملعقتين من لبن الزبادي.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

نصف ملعقة من جل الصبار.

نصف ملعقة من العسل.

وتضاف جميع المكونات مع بعضها ونقلبها جيدًا ونضعها على البشرة لمدة 15 دقيقة.

عليكِ إزالة المكونات بعد ذلك بماء فاتر ثم ترطيب البشرة.

خلطة تبييض الوجه بسرعة فائقة

كما يوجد ماسك لتفتيح البشرة يساعدك في التخلص من الخلايا الميتة والتجاعيد وتظهر نتائجه من أول مرة وهو يتكون من التالي:

ربع ملعقة من الليمون.

نصف ملعقة من العسل الأبيض.

ملعقة كبيرة من القهوة.

ربع ملعقة من خل التفاح.

نصف ملعقة من الماء.

نضيف جميع المكونات السابقة في وعاء ونقلبها جيدًا.

نضعها على البشرة بالفرشاة ونوزع حتى تصل المكونات إلى الرقبة أيضًا ونضعها على اليدين.

نترك الوصفة لمدة لا تقل عن 15 دقيقة.

نزيلها عن طريق الفرك الجيد.

وبعد ذلك غسل الوجه بالماء الفاتر.

خلطة الألوفيرا لتبييض الوجه للنساء