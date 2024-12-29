انت الأن تتابع خبر "استشاري كبير يوضح السر!".. السبب وراء تعرض الرجال للجلطات اكثر من النساء .. تعرف عليه!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد الجلطات وأزمات القلب من أهم الأسباب التي تؤدي إلى الوفاة المفاجئة، حيث تؤثر بشكل كبير على صحة الأفراد في جميع أنحاء العالم، وتعتبر هذه الأمراض القلبية من أكثر التحديات الصحية التي تواجه الأطباء والمتخصصين في العصر الحديث، وببالرغم من أن هذه الأزمات قد تصيب الجميع، إلا أن هناك عوامل عدة تساهم في زيادة فرص الإصابة بها.

الاختلاف بين الرجال والنساء في الإصابة بالجلطات

أوضح الدكتور مروان بن صالح طيب، استشاري جراحات القلب المفتوح، أن الرجال هم أكثر عرضة للإصابة بالجلطات وأزمات القلب مقارنة بالنساء، خصوصًا قبل سن الـ 55، ويعود ذلك إلى وجود الحماية الطبيعية للنساء في هذه الفترة بفضل هرمون الإستروجين الذي يعمل على حماية القلب، ولكن بعد انقطاع الطمث، تتساوى نسب الإصابة بين الجنسين.

العوامل المؤدية إلى الجلطات وأزمات القلب

تتعدد الأسباب التي تؤدي إلى الجلطات وأزمات القلب، وتتمثل في:

نمط الحياة غير الصحي، مثل قلة النشاط البدني

والتغذية غير المتوازنة.

كما أن السمنة، مرض السكري، إرتفاع ضغط الدم، وإرتفاع مستويات الكوليسترول تلعب دورًا كبيرًا في زيادة خطر الإصابة بهذه الأزمات

بالإضافة إلى التدخين والضغوط النفسية والتوتر.

نصائح للوقاية من الجلطات وأزمات القلب

لتقليل خطر الإصابة بالجلطات وأزمات القلب، ينصح الدكتور مروان باتباع نمط حياة صحي، وشمل ذلك:

الإقلاع عن التدخين.

إتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على الخضروات والفواكه، وتقليل تناول السكريات والدهون.

كما يشدد على أهمية ممارسة الرياضة بشكل منتظم للحفاظ على وزن صحي والحفاظ على مستويات ضغط الدم والكوليسترول في الحدود الطبيعية.

من خلال تبني أسلوب حياة صحي