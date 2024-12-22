انت الأن تتابع خبر سم قاتل .. أطعمة احذر أن تتناولها أبدًا مع القهوة قبل فوات الأوان !! | «تسبب مشاكل صحية خطيرة» والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح -القهوة ليست مجرد مشروب يبدأ به الملايين يومهم، بل هي جزءًا لا يتجزأ من حياة الكثيرين، سواء كوسيلة للتركيز والاستيقاظ أو كفرصة للاسترخاء والاستمتاع بلحظات هادئة، بالإضافة إلى طعمها المميز، فهي تحمل فوائد صحية عديدة، حيث تعد مصدرًا غنيًا بمضادات الأكسدة، وتساعد على تحسين التركيز وزيادة النشاط

أطعمة لا يجب تناولها مع القهوة

– الفواكه الحمضية يجب ألا يتم تناولها مع القهوة حيث إن تناولها يؤدي إلى حدوث اضطرابات في الجهاز الهضمي، وذلك يعود لأن القهوة حمضية بطبيعتها، وقد تتسبب في الإصابة بمرض الارتجاع المعدي المريئي عند تناولها، ويكون مصحوب بأعراض مثل الغثيان والانتفاخ وحرقة المعدة ويسبب تهيج بطانة المعدة.

– اللحوم الحمراء

تناول القهوة مع اللحوم الحمراء يؤثر على امتصاص العناصر الغذائية في الأمعاء، وخاصة الحديد، فاللحم الأحمر من مصادر الحديد الهيمي، لذلك شرب القهوة مع شريحة يقلل من فوائدها الصحية.

– الحليب