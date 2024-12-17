انت الأن تتابع خبر "يدوب تلحق نفسك".. طريقة مدهشة لشد الجسم والتخلص من دهون البطن في أسبوع باستخدام ورق النعناع وورق الغار! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يُعتبر مشروب النعناع من المشروبات الساخنة المفضلة لدى الكثيرين؛ فهو يمتلك فوائد صحية عديدة للجسم، مثل تهدئة آلام المعدة، تخفيف آلام القولون، وتهدئة الأعصاب وعلى الرغم من هذه الفوائد العديدة، إلا أن إضافة ورق الغار إلى مشروب النعناع يجعله مشروبًا فعّالًا للتخلص من دهون البطن (الكرش) في وقت قصير ويُعد ورق الغار أحد المواد الطبيعية التي تُساعد الجسم على التخلص من السموم وتحسين الصحة العامة.

مكونات مشروب النعناع وورق الغار

لتحضير مشروب النعناع وورق الغار بهدف التخلص من الدهون، ستحتاج إلى المكونات التالية:

ورق الغار.

نعناع أخضر طازج.

ماء ساخن.

عسل طبيعي (لتحلية المشروب حسب الرغبة).

طريقة تحضير مشروب النعناع وورق الغار

يمكنك تحضير هذا المشروب الصحي بطريقة بسيطة وفعّالة، وذلك باتباع الخطوات التالية:

اغسل أوراق النعناع وورق الغار جيدًا بالماء للتخلص من أي شوائب.

في غلاية أو قدر صغير، ضع الماء مع أوراق النعناع وورق الغار، ثم غطِّ الإناء بإحكام للحفاظ على الزيوت الطيارة.

اترك الخليط يغلي على نار متوسطة لمدة 15 دقيقة.

بعد انتهاء الوقت، ارفع الخليط عن النار وقم بتصفيته.

يمكنك تحلية المشروب بالعسل حسب الرغبة.

يُنصح بتناول هذا المشروب صباحًا ومساءً للحصول على أفضل النتائج في التخلص من الدهون.

فوائد مشروب النعناع وورق الغار

يتميز مشروب النعناع وورق الغار بالعديد من الفوائد الصحية، وأبرزها: