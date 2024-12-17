ازاي عايشين كل ده ومانعرفش ؟؟.. هذا ما سيحدث لجسمك عند تناول البرتقال ليلًا قبل النوم … اتفرج المفاجأة

انت الأن تتابع خبرازاي عايشين كل ده ومانعرفش ؟؟.. هذا ما سيحدث لجسمك عند تناول البرتقال ليلًا قبل النوم … اتفرج المفاجأة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر البرتقال أحد أكثر الفواكه الشتوية المفيدة لصحة الجسم، نظرًا لاحتوائه على مجموعة من العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن اللازمة للحفاظ على الحالة الصحية،

والوقاية من بعض الأمراض.

حقيقة تأثير تناول البرتقال قبل النوم على صحة الجسم.

تأثير تناول البرتقال قبل النوم

قالت الدكتورة جيهان الدمرداش، أخصائية التغذية العلاجية، إن تناول البرتقال مفيد للغاية، سواء في الليل قبل النوم أو في النهار، مؤكدة أن تناوله قبل النوم كوجبة أساسية للعشاء، يعد أمرًا مفيدًا، نظرًا لاحتواء البرتقال على العديد من العناصر الغذائية المفيدة.

وأوضحت الدمرداش

أن البرتقال من الفواكه الغنية بفيتامين سي، والألياف الغذائية، والحديد والأحماض المفيدة التي يحتاجها الجسم.

فوائد البرتقال السرية

أوضحت أخصائية التغذية العلاجية أن فوائد تناول البرتقال تتمثل فيما يلي: