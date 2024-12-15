طريقة تطويل الرموش وتكثيفها بسرعة خيالية في 3 أيام ستصبح رموشك طويلة كأنك وضعتي رموش اصطناعية

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رياض - احمد صلاح - تلجأ الفتيات والسيدات إلى استخدام الماسكرا من أجل تطويل رموشهن، وبعض أقلام الكحل وبودرة ظلال العيون بغرض تكثيف الحواجب، إذ تعد الرموش الطويلة والحواجب الكثيفة من سمات الجمال لدى المرأة، لذلك نقدم لك وصفات طبيعية تساهم في تطويل الرموش وتكثيفها، بدون الحاجة إلى استخدام مستحضرات تجميل مجهولة المصدر أو حتى غالية الثمن، تدخل فيها عناصر ومكونات طبيعية تعمل على إضفاء شكلاً طبيعياً للرموش والحواجب.

طريقة تطويل الرموش وتكثيفها بسرعة خيالية

المكونات

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

قطعة من القطن.

فرشاة خاصة بالرموش (فرشاة الماسكرا).

طريقة التحضير

قومي بإضافة زيت الزيتون إلى إناء صغير الحجم في حمام مائي، حتى يتم تدفئته قليلاً.

قومي بغمس قطعة القطن في الزيت، ثم مرريها على حاجبيك جيداً.

اتركي الزيت على حاجبيك لمدة ليلة كاملة (حيث يفضل وضعه في الليل، وشطفه بالماء الفاتر والغسول في الصباح الباكر).

اغمسي فرشاة الرموش في الزيت، ثم ادهني رموشك بها، واتركي الزيت عليها لمدة 4 ساعات.

اشطفي رموشك بالماء الفاتر والغسول.

احرصي على تكرار تلك الوصفة مرة واحدة يومياً حتى تحصلي على أفضل نتيجة ممكنة.

وصفة الفازلين وزيت الخروع لتطويل وتكثيف الرموش

يحتوي نبات الصبار على العديد من الفيتامينات المعادن التي تعمل على تحفيز نمو الشعر من خلال إمداده بالعناصر الغذائية التي يحتاجها، بما يساهم في تكثيف الحواجب ومنحها مظهراً مرتباً، علاوةً على فعاليته في تطويل الرموش وتكثيفها بشكل ملحوظ.

المكونات

3 ملاعق صغيرة من المادة الهلامية المستخلصة من نبات الصبار (يمكن استبداله بجيل الصبار الأصلي).

2 ملعقتان صغيرتان من الفازلين.

ملعقة صغيرة من زيت الخروع.

طريقة التحضير