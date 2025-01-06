وزير المالية: حزم اجتماعية لزيادة الأجور وتحسين تكلفة السلع…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 6 يناير 2025 12:15 صباحاً - يارا الجنايني_ أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تعمل على توفير حزم اجتماعية لزيادة الأجور وتحسين مستوى الحياة للمواطنين.

وأشار خلال حديثه في برنامج “كلمة أخيرة” مع الإعلامية لميس الحديدي والمذاع عبر قناة “أون”، إلى أن هناك العديد من المبادرات التي سيتم إطلاقها خلال الفترة المقبلة لتحسين تكلفة السلع وتوفيرها بكميات أكبر وبأسعار مناسبة، مؤكداً أن هذه الجهود تهدف بشكل أساسي إلى الوصول إلى المواطن بشكل واضح وفعال.

وأوضح وزير المالية أن الخطط المستقبلية تشمل تحسين كفاءة الإنفاق وتوجيه الموارد نحو المجالات التي تعود بالفائدة المباشرة على المواطنين.