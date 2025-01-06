وزير المالية: حلول رقمية جديدة لتسهيل استيراد الهواتف…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 6 يناير 2025 12:15 صباحاً - يارا الجنايني_ أكد أحمد كجوك، وزير المالية ، أن الحكومة تعمل على توفير حلول رقمية لتسهيل إجراءات استيراد الهواتف المحمولة للمسافرين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تقليل أي أعباء على المواطنين.

وأوضح وزير المالية خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة “أون”، أن تسجيل بيانات الهواتف المستوردة يمكن أن يتم إلكترونياً عبر منصات مخصصة أو أثناء تقديم جواز السفر، مما يلغي الحاجة للوقوف في طوابير الجمارك.

وأضاف كجوك، أن الإجراءات الجديدة تستهدف دعم توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر، لافتًا إلى أن وزارة الاتصالات أجرت مفاوضات ناجحة مع كبرى شركات التصنيع العالمية.

وأشار وزير المالية إلى أن خطوط الإنتاج المحلية بدأت بالفعل في تجهيز الهواتف، ومن المتوقع أن تتوفر المنتجات المصرية في الأسواق مطلع عام 2025، بما يسهم في توفير خيارات بأسعار مناسبة للمستهلك المصري وتعزيز استخدام العملة المحلية.

وأشار إلى أن الإجراءات لا تستهدف التعقيد، بل تسعى لضمان وصول المنتج المستورد للاستخدام الشخصي فقط، مع الحفاظ على حقوق الصناعة الوطنية.