انت الأن تتابع خبر عشبة ربانية مدهشة؟!.. وصفة ورق النعناع وورق الغار السحرية هتخلصك من الوزن الزائد وهتقضي على دهون البطن من غير رجيم ولع عمليات شفط!!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد مشروب ورق الغار مع النعناع من أبرز المشروبات الطبيعية التي أثبتت فاعليتها في التخلص من الدهون والترهلات، خاصة في منطقتي البطن والأرداف، ويساهم بشكل كبير في تكسير الدهون الثلاثية التي تتراكم في الكبد، بالإضافة إلى قدرته على إزالة السموم من الجسم، مما يجعله خيارا ممتازا للمساعدة في إنقاص الوزن وتحسين الصحة العامة.

مكونات مشروب ورق الغار والنعناع

لتحقيق أقصى استفادة من هذا المشروب في خسارة الوزن، يمكن تحضيره باستخدام المكونات التالية:

ورق غار.

أوراق نعناع.

عصير ليمون.

عسل أبيض.

طريقة تحضير مشروب ورق الغار والنعناع

تحضير هذا المشروب بسيط وسهل، ويمكنك اتباع الخطوات التالية:

قومي بغسل أوراق الغار والنعناع جيدا بالماء، ثم ضعيها في إناء.

أضيفي الماء الساخن على المكونات وضعي الإناء على نار هادئة لمدة عشر دقائق مع تغطيته.

بعد مرور الوقت، اغلقي النار واتركي المكونات لتبرد.

قومي بإضافة عصير الليمون والعسل الأبيض إلى المزيج.

يفضل تناول كوب من هذا المشروب صباحا مع كوب من الماء لتحقيق أفضل النتائج.

فوائد مشروب ورق الغار والنعناع

يتمتع هذا المشروب بالكثير من الفوائد الصحية المذهلة، ومنها: