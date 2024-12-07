انت الأن تتابع خبر لبشرة أكثر إشراقًا.. كيفية صنع كولاجين طبيعي بوصفة مدهشة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -تعرف مشكلة التجاعيد بأنها من أكثر المشكلات الشائعة في الوقت الحالي سواء للرجال أو السيدات الذين تجاوزت أعمارهم الأربعين عام، وأكد الأطباء أن الأمر يعود إلى وجود قلة في إنتاج مادة الكولاجين الطبيعية، وفي كثير من الأحيان قد يضطر البعض إلى أخذ حقن الكولاجين لإعادة البشرة مشرقة.

مكونات صنع كولاجين طبيعي بوصفة سحرية

إذا كنتِ ترغبين في إعادة بشرتكِ مشدودة وجميلة فبالتأكيد سيكون الكولاجين الطبيعي هو المكون الرئيسي لذلك، ويمكنك صنعه في المنزل بسهولة عن طريق تجهيز المكونات واتباع

طريقة التحضير فيما يلي:

ملعقة كبيرة من القهوة.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

نصف ملعقة كبيرة من جل الصبار.

نصف ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من عسل النحل.

خطوات صنع الكولاجين الطبيعي

أولا ينبغي عليكِ إحضار إناء مناسب نظيف وجاف.

ضعي جميع المكونات في الإناء، ثم قلبيها جيدا لحين الحصول على مزيج متجانس، وينصح باستخدام مضرب يدوي لضمان تجانسها.

بمجرد الوصول إلى قوام كريمي ينبغي التوقف عن المزج.

بعد ذلك اغسلي وجهكِ بالماء الفاتر والغسول المناسب للبشرة.

طبقي المزيج على الوجه والرقبة واتركيه لمدة 20 دقيقة على الأقل.

بعد انتهاء هذه المدة اشطفي الأماكن بالماء الدافئ، ثم اغسليها بالماء البارد مرة أخرى.

ينصح بضرورة تطبيق هذه الخطوات مرتين أسبوعيا من أجل الحصول على النتيجة المرجوة.