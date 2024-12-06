انت الأن تتابع خبر لا تتجاهلها أبدًا.. علامات تحذيرية تظهر على قدميك تشير إلى ارتفاع شديد فى الكوليسترول والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف سعيد شلبي، استشاري الكبد، أنه عند ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار، تبدأ رواسب دهنية بالتراكم في الشرايين، وخاصة التي تقوم بتغذية الأطراف، حيث توجد 3 علامات شائعة تظهر على القدمين قد تشير إلى أن هناك مشكلة في مستوى الكوليسترول والتي سنعرضها لكم في السطور التالية.

علامات تظهر على القدمين تشير إلى ارتفاع الكوليسترول

1- ألم في الساقين عند المشي (العرج)

في حالة إذا ارتفع مستوى الكوليسترول، فيمكن أن يحدث تضيق الشرايين التي تقوم بتغذية عضلات الساق، وبالتالي فإنه يقلل من وصول الأكسجين إليها، في حالة بذل مجهود بدني بما في ذلك المشي، علاوة على ذلك تحتاج العضلات إلى الكثير من الأكسجين، وإذا لم يتم توفير هذا الأكسجين بشكل كافي، سوف تشعر بألم يجبرك على التوقف عن المشي في الحال، ويكون بسبب الشعور بهذا الألم نتيجة نقص التروية الدموية للعضلات، حيث أنه مؤشر قوي على أن هناك مشكلة في الشرايين.

برود في القدمين

يؤدي تقلص الشرايين إلى التقليل من كمية الدم الدافئ التي تصل لـ القدمين، وبالتالي فأنه يجعلها باردة بشكل غير طبيعي مقارنة بباقي الجسم، إلى جانب ذلك، فأن البرود في القدمين، خاصة إذا كان مصحوبًا بألم أو تغيرات في لون الجلد، يمكن أن يكون إشارة على تصلب الشرايين.

تغيرات في لون الجلد أو الأظافر