نتيجة رائعة وسريعة.. طريقة استخدام البنجر في روتين العناية بالبشرة

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رياض - احمد صلاح - البنجر أو”الشمندر” كما يعرفه البعض من الخضروات الطبيعية التي تحتوي على عناصر غذائية مفيدة لصحة الجسم خاصة البشرة، حيث أن البنجر يعزز صحة الجلد ويمنح البشرة نضارة وإشراقة مميزة، فأن بعض الأشخاص لا يفضلون تناول البنجر، ولكن اليوم يمكن للسيدات أستخدامه كمقشر للبشرة ومرطب طبيعي، ولذلك سنتعرف على طريقة عمل تونر البنجر في روتين العناية بالبشرة.

طريقة عمل تونر البنجر في روتين العناية بالبشرة

سنوضح لكم بعد استخدامات البنجر في الروتين اليومي والتي سيساعد على ترطيب البشرة وتوريدها، ومن أهم استخدامات البنجر “التونر”:

ضع قطع البنجر بعد تقشيره في وعاء وضعه على النار ويترك حتى الغليان.

ثم بتصفية البنجر وضع الماء في زجاجة، ثم أسكب عليها كوب من الشاي الأخضر المصفاة.

أخلط المكونات داخل الزجاج جيدًا حتى يتجانس، ثم ضعه في الثلاجة لحين الاستخدام.

يتم رش التونر على الوجه مرتين أسبوعياًن ثم يترك على البشرة لمدة 10 دقائق وبعد ذلك يمكنك غسله.

قناع البنجر للترطيب والتوهج

أن هذا الماسك رائع لترطيب البشرة وعلاج التوهج، كل ما عليك إتباع هذه الخطوات:

ضع ملعقة من ماء عصير البنجر بعد سلقة وضربه في الخلط.

وأضف إليه ملعقة من الزبادي ومعلقة من الحليب وقلب المكونات لمزجهم.

يوزع على البشرة ويترك لمدة 15 دقيقة، بعد ذلك يغسل بالماء الفاتر.

مرطب الشفاه الوردي بالبنجر

يمكنك صنع مرطب الشفاه بالمنزل طبيعي باستخدام البنجر، وذلك من خلال هذه الخطوات:

ضع القليل من عصير البنجر على بعض النقاط من زيت جوز الهند.

أمزج المكونات وضعهم في عبوة صغيرة.

ضعه على الشفاه فأنه سيعطي لون وردي مع ترطيبها.

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