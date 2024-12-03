طريقة عمل وصفة النشا والليمون المبهرة هدية كل عروسة قبل الزفاف

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رياض - احمد صلاح - تعد وصفة النشا والليمون من أجمل الوصفات المنزلية الرائعة التي تمنح البشرة النعومة والنضارة والتفتيح في أسرع وقت، وهي وصفة سحرية عجيبة نهديها لكل عروسة تهتم ببشرتها وجسمها قبل الزفاف لتظهر جمالها وأنوثتها في ليلة عمرها وهي خلطة طبيعية مفيدة لصحة البشرة، حيث تعمل على إزالة تجاعيد وترهلات البشرة، وتساعد على تلميع الجسم وإزالة طبقات الجلد الميتة التي تسبب اسمرار البشرة، وسوف نقدم لكي سيدتي من خلال موقع الصبح الإخباري، على أفضل وصفة طبيعية تمنح البشرة النضارة والحيوية وتزيل البقع الداكنة من الوجه للأبد وصفة النشا والليمون العجيبة بخطوات بسيطة بالمنزل

مكونات عمل وصفة النشا والليمون

سوف نقدم لكم مكونات الخلطة الجبارة من خلال السطور التالية وهي كما يلي: –

ملعقة كبيرة من النشا

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من الحليب البودرة

ملعقة صغيرة من الزبادي..

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير وصفة النشا والليمون بخطوات بسيطة وهي كالتالي: –

نحضر وعاء صغير ونضع النشا، والليمون ونخفق باستمرار حتى يصبح الخليط كريمي هش.

ثم نضيف ملعقة الحليب البودرة ونقلب حتى يتجانس الخليط جيداً.

نحتفظ بالخليط في علبة صغيرة داخل الثلاجة ونقوم باستخدامه يومياً على البشرة حتى نحصل على النضارة الكاملة.

فوائد وصفة النشا والليمون للبشرة

سوف نتعرف على بعض الفوائد الهائلة التي تحتوي عليها الخلطة وهي كما يلي: –